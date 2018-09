Bom dia caro leitor.

‘Ruído baixa na via rápida’ é a notícia que faz hoje manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira. O estudo revela que a melhoria registada nos últimos 10 anos pode estar relacionada com a redução das velocidades de circulação. Um trabalho para ler na página 5 deste matutino.

Saiba ainda que as razões económicas também limitam escolhas dos estudantes universitários na UMa e que a população do Curral encara a nova realidade escolar com resignação.

Noutra área, saiba que vem aí o ‘Funchal Chefs Experience’, uma iniciativa do DIÁRIO, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e com o chef Octávio Freitas, para a promoção de um evento gastronómico, de 20 a 23 de Setembro, no Largo da Restauração, no Funchal.

Conheça ainda a reacção de Carlos Pereira ao “insulto” de Emanuel Câmara, ao qual chama de “incendiário”.

O DIÁRIO dá-lhe conta da posição do secretário-geral do PD-M sobre Paulo Cafôfo. “Se já não trabalha na Câmara, demita-se”. É desta forma que Rui Abreu, critica postura de Paulo Cafôfo.

