Rui Camacho diz que Victor Costa “nunca foi devidamente reconhecido pela Madeira”

Rui Camacho, do grupo Xarabanda, lamenta a perda do maestro Victor Costa, uma pessoa que conheceu no conservatório de música da Madeira como professor de canto e com quem sempre se relacionou bem como amigo e como professor.

“Era um músico e cantor de ópera e operetas com alguma importância, autor do hino da Madeira, professor do conservatório, compositor no modelo de música sacra, talvez o único até à sua morte com uma importância de elevada dimensão e nunca foi devidamente reconhecido pela Madeira nem pelo Governo Regional”, lamentou Rui Camacho, destacando o facto do amigo e professor nunca ter sido tratado “com o devido respeito como merecia”.

“Foi um português nascido na Madeira com uma grande importância a nível do canto lírico, da ópera e da opereta a nível nacional e internacional e parece-me que a Madeira não percebeu a sua importância e não o reconheceu como merecia”, frisa Rui Camacho que destaca ainda o facto de não terem tratado devidamente do seu espólio.

Considera que a Madeira perde um compositor importante na área da música sacra, que era a sua grande especialidade e destaca o “excelente contributo na música coral na Madeira”.

No entender de Rui Camacho, falta fazer um trabalho de “reconhecimento e levantamento a toda a sua obra escrita e editada que não chegou ao fim”.