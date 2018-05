Rui Barreto sugere que Cafôfo solucione problemas da Madeira em Lisboa

O vereador do CDS-PP Madeira na Câmara do Funchal (CMF), Rui Barreto, aproveita a anunciada reunião do presidente da Câmara do Funchal com membros do governo da República, hoje em Lisboa, para sugerir a Paulo Cafôfo que contribua para a solução de dois assuntos importantes para a Região.

São eles: a alteração dos limites dos ventos no Aeroporto Internacional da Madeira de “mandatórios” obrigatórios para “recomendados” - sugestão que Rui Barreto já havia apresentado pessoalmente ao autarca durante uma reunião da vereação e na véspera de uma outra reunião na capital - e o cumprimento da promessa do Governo central de construção de 62 fogos, com o financiamento do programa IHRU, 34 em Machico Park e 28 na Água de Pena, destinados aos emigrantes que regressam da Venezuela.

“Estas reuniões extras estão a tornar-se um hábito, foi o ‘murro na mesa’ e agora supostamente para resolver assuntos da Região, e eu quero ajudar o senhor presidente da Câmara numa boa resolução dos problemas referidos”, afirma o vereador.

Além disso, afirma que “estas reuniões ad hoc para garantir títulos de jornais têm que começar a produzir resultados”. Pois, no seu entender, “parece que ir a Lisboa dar murros e ter reuniões com membros do Governo da República dá votos na Região, mas a política é feita no superior interesse das populações e tem de apresentar resultados concretos”. “Por isso sugiro ao senhor presidente da Câmara que tente solucionar os problemas que apontei”, acrescenta.