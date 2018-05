Rui Barreto satisfeito com apoio financeiro para as crianças do pré-escolar do Funchal

O vereador do CDS, Rui Barreto, congratula-se com a aprovação por unanimidade do Regulamento de Apoio à Natalidade e Família onde passa a figurar o apoio anual de 250 euros a todas as crianças matriculadas nas creches privadas do Funchal.

A proposta do CDS, de apoio às crianças do pré-escolar, foi um compromisso do programa de candidatura de Rui Barreto à Câmara Municipal do Funchal. Com a aprovação do Regulamento, Rui Barreto afirma que acaba-se com o “preconceito ideológico” que havia no anterior Regulamento da CMF de apoiar apenas as crianças das creches públicas.

O vereador espera que as famílias possam aceder ao apoio aprovado já no próximo ano lectivo, a partir de setembro próximo.