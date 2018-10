Rui Barreto quer licenciamento de pelo menos duas empresas no Porto do Caniçal

“Em todas as matérias de interesse regional, o CDS vai dizer ao vem”, assegura Rui Barreto. A um ano das eleições, o líder do CDS promete “falar claro aos madeirenses” e começa pela operação portuária.

Numa conferência de imprensa realizada na Assembleia Legislativa, Barreto assumiu a defesa do modelo de “licenciamento, mas com condições” para a operação portuária. O CDS quer “pelo menos dois operadores no Porto do Caniçal”, com a criação de espaço físico para ambos e o pagamento de taxa de uso à Administração dos Portos (APRAM), para que possam ser reduzidas taxas portuárias e o preço dos produtos importados.

“O governo regional anda há três anos a prometer a reestruturação dos portos e nada faz. A proposta do CDS é clara, defendemos o regime de licenciamento porque é o que garante maior concorrência”, justifica.

Rui Barreto não concorda com o modelo de concessão da operação por 25 ou 30 anos, porque deixaria a Região dependente de um único operador, como acontece neste momento, com uma empresa (OPM) que tem uma licença provisória há mais de 25 anos.

O governo regional, logo no início do mandato, prometeu uma revolução nos portos, revogou a licença da OPM, mas a empresa avançou com um processo judicial que, segundo o executivo, impede que se avance para um novo modelo.

Uma justificação que não convence o líder do CDS que desafia “os outros partidos a dizerem o que pensam” sobre esta matéria. “Quem concedeu a licença foi o governo e pode revogar”, garante Rui Barreto que considera que o “basta ter vontade política” para avançar.

“O governo tem ziguezagueado entre o licenciamento e a concessão” e, para o CDS, é tempo de “cumprir o seu programa” e sair da “indefinição”.

Barreto também desafia o PS a se pronunciar, “de forma clara”, sobre esta matéria,