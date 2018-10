Rui Barreto desafia PSD a aprovar proposta que valoriza produtos regionais

O líder do CDS-PP Madeira desafia o Governo Regional a aprovar no Parlamento a proposta do seu partido que consagra um regime específico para que as entidades públicas regionais, hospitais, escolas e lares, entre outras, sejam obrigadas a incluir produtos da Região quando celebram contratos públicos para o fornecimento de produtos agrícolas destinados à confecção de refeições.

Rui Barreto esteve, durante a manhã deste domingo, a contactar populares e agricultores no Mercado do Estreito de Câmara de Lobos para explicar-lhes as vantagens da proposta do CDS-PP para a valorização da “boa agricultura” que se faz na Madeira, o aumento do rendimento dos agricultores e a preservação da paisagem.

“Nós precisamos de defender a nossa agricultura, os agricultores, os bons produtos que temos e também o rendimento que é criado na nossa terra”, afirma o dirigente partidário. “A proposta do CDS-PP consagra que nos concursos públicos para aquisição de produtos para a confecção de refeições nas escolas e hospitais, primeiro se comprem os produtos que são produzidos na Madeira e só depois aqueles que são importados”, salientou o líder popular, defendendo a agricultura regional, para que o rendimento possa ficar cá em vez de ir para fora e garantindo a sustentabilidade da agricultura madeirense.

O líder do CDS reconhece que os agricultores madeirense são confrontados com as dificuldades decorrentes de um mercado aberto, que consegue colocar na Região produtos de fora a preços mais baixos, mas entende que as entidades regionais têm de fazer opções em defesa do que é nosso. “O Governo tem de ajudar a combater estas adversidades, a nossa proposta é muito clara neste aspecto e por isso desafiamos o Governo e o PSD a aprová-la. Se o Governo Regional quer ajudar a agricultura e os agricultores, tem de aprovar a nossa proposta”, desfia Rui Barreto.

O Regime Específico tem como objectivo valorizar a agricultura e o que é nosso, garantir o escoamento dos produtos, aumentar o rendimento dos agricultores, cuidar e preservar da paisagem humanizada da Madeira.

A ideia é garantir uma quota obrigatória de produtos regionais nos contratos públicos para a confecção de refeição em escolas, hospitais, lares e demais instituições públicas da Região.

Rui Barreto fez-se acompanhar do vereador do CDS em Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, dos deputados municipais, Roberto Rodrigues e Maurício Rodrigues, de Lídio Aguiar, autarca no Estreito de Câmara de Lobos, de dirigentes locais do CDS e do deputado à Assembleia Regional, Mário Pereira.