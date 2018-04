Rui Barreto contra isenção total de taxas municipais para ‘Festival das Francesinhas’

O promotor do ‘Festival das Francesinhas’, que decorre até dia 1 de Maio na Praça Amarela, no Funchal, requereu a isenção total de taxas municipais para o evento. Rui Barreto votou contra esta isenção, por considerar que este evento acaba por não “incorporar interesse cultural relevante”.

O vereador do CDS-PP diz não estar contra a realização deste ou de outros eventos no Funchal, mas que, neste caso, está em causa um festival que não promove os produtos tradicionais da Região e não constitui uma promoção para a restauração madeirense.

No entender do vereador do CDS-PP a “isenção total” só deve ser concedida em eventos excepcionais para a Cidade.

Segundo o partido, o valor total das isenções de taxas municipais concedidas ao referido Festival atinge os 3.614,40 euros.