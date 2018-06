Rui Barreto assume candidatura à liderança do CDS

Rui Barreto é candidato à presidência do CDS-M. O deputado e vereador na Câmara do Funchal vai anunciar a decisão na reunião que tem agendada hoje com militantes, num restaurante em São Martinho.

Rui Barreto foi eleito pela primeira vez à Assembleia Legislativa em 2011, tendo rumado depois para a Assembleia da República. Foi reeleito em 2015. Candidatou à Câmara do Funchal, em 2017, tendo sido eleito vereador.

O candidato, de 41 anos, avança com o apoio do actual e do antigo líder, José Manuel Rodrigues.

O congresso do CDS-M realiza-se no Centro de Congressos da Madeira, nos dias 21 e 22 de Julho e tem como presidente da Comissão Organizadora o deputado Mário Pereira.