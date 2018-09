Rubina Leal diz que projecto Wifi da Câmara Municipal do Funchal é “redundante”

O PSD considera que o projecto da rede Wifi na baixa da cidade por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF) é “uma duplicação daquilo que já existe há mais de uma década”.

“É ridículo o presidente da Câmara anunciar como medida inovadora a instalação da rede Wifi na baixa do Funchal”, afirmou hoje Rubina Leal num comunicado dirigido à imprensa.

A vereadora fucnhalenese lembra que “estas redes de internet sem fios gratuitas foram implementadas pelas vereações anteriores do PSD há mais de 10 anos em diversos pontos da cidade”, nomeadamente no Largo do Colégio, na Sé, na Avenida Arriaga, na Marina do Funchal ou no Mercado dos Lavradores.

“Trata-se de um projecto redundante, uma duplicação daquilo que já existe. E se tivermos em conta que a grande maioria dos estabelecimentos comerciais também possuem redes gratuitas para os seus clientes, este projecto não passa de algo caricato, que só serve para esbanjar o dinheiro dos contribuintes que poderia ser aplicado em outras áreas”, enfatizou a vereadora social-democrata.

Para Rubina Leal o edil tenta tratar a população como se fosse ignorante. “Mas as pessoas já perceberam que este projecto – tal como outros anúncios e promessas estéreis que nunca se concretizam –, não faz qualquer sentido quando existem tantas áreas descuradas por este executivo, que fez o Funchal regredir a vários níveis”, reamatou.