Rubina Leal alerta para necessidade urgente da CMF intervir na rede viária

É com o intuito de evitar acidentes que Rubina Leal alerta a Câmara Municipal do Funchal para a necessidade de uma intervenção urgente na rede viária. A vereadora falou à comunicação social no final da reunião de Câmara afirmou que a rede viária está “completamente degradada e que, todos os dias, causa danos pessoais e danos aos automobilistas e motociclistas”.

“A mobilidade faz-se com boa qualidade da rede viária”, disse Rubina Leal, alertando que “o estado degradado” em que as artérias se encontram, fazem com que as pessoas e os automobilistas tenham acidentes. “É recorrente diariamente as pessoas apresentarem queixas de danos nas suas viaturas e de danos pessoais devido a quedas”, disse a social-democrata, na data em que foi aprovada a deliberação do Plano de Mobilidade Urbana, com o voto favorável do PSD.

Rubina Leal alertou que as principais vias de acesso à Cidade, nomeadamente a Rua Pedro José de Ornelas, a Conde Carvalhal, a Brito Câmara, a Estrada Monumental, entre outras estão danificadas, daí a necessidade de “uma intervenção urgente por parte deste Município”.