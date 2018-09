Rua do Bom Jesus abre ao trânsito no próximo domingo

A Câmara Municipal do Funchal informa que a Rua do Bom Jesus voltará a estar aberta ao trânsito a partir deste domingo, dia 16 de Setembro, após a conclusão da intervenção de saneamento básico que decorreu naquela localidade. As obras representaram um investimento de 264 mil euros dos cofres da autarquia, com vista à substituição das redes de distribuição de águas e das redes pluviais e residuais do arruamento, a repavimentação integral da rua em paralelepípedos tradicionais e o ajustamento das telecomunicações e energia eléctrica.

A empreitada decorreu entre a Rua 31 de Janeiro e a Rua das Hortas e contempla, igualmente, a redução da rodovia para uma única faixa de rodagem e, ainda, a rearborização da rua, obedecendo a um novo plano paisagístico, enquadrado no património identitário da cidade do Funchal, tendo em vista a sustentabilidade das vias rodoviárias, pedonais, e infraestruturas ali sitas.

Apesar da rua reabrir à plena circulação automóvel já este domingo, a empreitada só ficará concluída em meados de Outubro, com o acabamento dos passeios, a remodelação das caldeiras e a replantação de 18 novas árvores de porte adulto, conforme já foi comunicado.