Rua Conde Carvalhal, em São Gonçalo, reabre hoje às 19 horas depois de intervenções na escarpa

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo, e o restante Executivo Municipal, acompanharam, ao longo desta semana, a intervenção que decorreu na escarpa sobranceira à Rua Conde Carvalhal, localizada a cerca de 250 metros a oeste do cruzamento com o Caminho da Igreja, na freguesia de São Gonçalo, a qual foi concluída esta sexta-feira, reabrindo ao trânsito a partir das 19 horas de hoje.

A intervenção incluiu a escavação, a limpeza e a correcção do talude, e ainda o desmonte de possíveis blocos de rocha instáveis, garantindo a segurança da circulação na via inferior à escarpa. “Como forma de prevenção para o próximo período de Inverno, considerámos essencial a estabilização deste talude, prevenindo o deslizamento de terras e quaisquer derrocadas capazes de provocar prejuízos”, avançou Paulo Cafôfo.

O presidente acrescentou ainda que, paralelamente a esta intervenção, ”temos vindo a assumir uma postura proactiva na detecção de possíveis focos de perigo e, consequentemente, em termos de elaboração de um plano de intervenção e manutenção a este nível, sempre a privilegiar uma óptica preventiva”, daí que esta limpeza de escarpa na Conde Carvalhal seja “uma grande mais-valia a médio-prazo”.

Esta intervenção foi concretizada por rocheiros especializados na matéria, tendo contado ainda com a colaboração do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que realizaram, na conclusão da obra, uma lavagem de alta pressão sobre os inertes residuais. “O trabalho de vigilância e alerta continua”, finalizou o Presidente.