‘Roteiro de Emprego’18’ já chegou a 700 desempregados em sete concelhos da Madeira

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, apresentou esta quinta-feira no concelho de Santana, a sexta edição do ‘Roteiro de Emprego’18’ contando, para o efeito, com a presença de cerca de 100 desempregados detentores do 2º ao 3º ciclo básico ou ensino secundário.

Na sessão de abertura, que decorreu por volta as 10 horas, em Santana, esteve presente a secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade.

O ‘Roteiro de Emprego’, continua a servir “o objectivo primordial de convidar os presentes à reflexão sobre as questões da empregabilidade e do mercado de trabalho, visando facilitar o acesso do maior número possível de desempregados ao mercado de emprego e tão rapidamente quanto possível”.

Neste momento, o ‘Roteiro de Emprego’18’ já passou por sete concelhos e já abrangeu cerca de 700 desempregados.