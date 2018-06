Rota dos Hambúrgueres Hellmann’s chega às ilhas

A Rota dos Hambúrgueres Hellmann’s está de volta. A partir de 1 de Junho há 169 restaurantes para saborear os pratos especiais criados para a 4.ª edição da Rota dos Hambúrgueres Hellmann’s. Depois do sucesso das 3 edições anteriores, a iniciativa, que decorre até ao dia 31 de Julho, está de regresso às hamburguerias de 20 distritos do país, incluindo as ilhas da Madeira e dos Açores.

“Esta iniciativa Hellmann´s, que foi lançada em 2015, já se tornou num clássico. Estamos muito satisfeitos por ver um número cada vez mais alargado de cidades e de restaurantes a fazerem parte da rota. Pela primeira vez vai marcar presença em Viana do Castelo, Funchal e Angra do Heroísmo”, salienta Mariana Hortega Brand Manager da marca da Unilever FIMA.

São dois meses inteiros para seguir a rota e provar os diferentes tipos de hambúrgueres criados e confeccionados especialmente para a iniciativa Hellmann´s. Para conhecer em detalhe os estabelecimentos aderentes a esta rota gastronómica, bem como os respectivos menus, basta visitar o website Hellmann’s.

Além da experiência gastronómica, vão ser oferecidas refeições diárias para 2 pessoas. Basta publicar uma fotografia do hambúrguer hellmann´s em modo público no Instagram com o hashtag da campanha #RotaHellmanns #Nomedahamburgueria #Freguesia.

A campanha de meios da Rota dos Hambúrgueres Hellmann’s está a cargo da Initiative e Reprise, agências do grupo IPG Mediabrands, presente em vários meios como imprensa, exterior e digital.