Roquelino Ornelas suspende mandato na Câmara de Santa Cruz e é substituído por Arlindo Gouveia

Roquelino Ornelas, cabeça de lista da vereação do PSD na Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC), apresentou esta semana o pedido de suspensão de mandato por motivos pessoais. “Nos próximos meses, por razões de ordem pessoal, terei de me ausentar da Madeira várias vezes, por isso entendo que é melhor suspender o mandato e dar lugar a uma pessoa que esteja presente”, disse Roquelino Ornelas, sublinhando que estará “sempre pronto para colaborar com o PSD/Madeira e o PSD/Santa Cruz, na medida da sua disponibilidade e capacidades”.

José Arlindo Aguiar Gouveia assume o cargo de vereador do PSD na autarquia santa-cruzense e estreia-se já na próxima Reunião Ordinária de Câmara, marcada para o dia 20 de Setembro.

Arlindo Gouveia foi presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz em dois mandatos, entre 2005 e 2013 e fez parte das comissões políticas de freguesia de local de 2001 a 2005. Tem 44 anos e é professor na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. Também ocupa o cargo de Secretário da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Machico.