Rita Andrade visitou associação que trabalha com jovens com autismo

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais visitou, hoje, o Centro de Autismo e Inclusão Social da Associação ‘Os Grandes Azuis’ que funciona, em Santo Amaro, em instalações cedidas pela Investimentos Habitacionais da Madeira.

Rita Andrade lembrou que já tinha recebido um convite “há muito tempo” e que, agora, decidiu ver o “trabalho diferenciado” desta instituição que tem como principal objectivo dar apoio a jovens, entre os 15 e 18 anos, com autismo.

“Neste período de interrupções lectivas, a instituição estende as actividades às crianças que precisam de acompanhamento”, refere Rita Andrade que destaca a trabalho de ‘Os Grandes Azuis’, no Verão e, agora, no período do Natal.

“Têm uma gama vasta de actividades”, refere a governante que reconhece a necessidade de apoiar instituições que vivem, sobretudo, do voluntariado.

Ana Luísa Caires, presidente da associação, também ela mãe de uma jovem com autismo, refere que foi a falta de respostas para os jovens com desta deficiência, sobretudo quando as escolas estão fechadas ou atingem a adolescência que a levou a avançar para a criança de ‘Os Grandes Azuis’.

O Instituto de Emprego cedeu dois trabalhadores que colaboram com a associação que, neste momento, dá apoio a 12 crianças e jovens.