Rita Andrade visita amanhã empresa ‘Sonho Real’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita amanhã, dia 25 de setembro, pela 15h30, a empresa ‘Sonho Real - Bombons de chocolate e bolos personalizados’, localizada no Centro Comercial - Caniço Shopping.

A ‘Sonho Real’ é uma empresa que se dedica ao fabrico artesanal de bombons de chocolates e de bolos personalizados. O projecto contempla também a realização de workshops na área de cake design.

A presente iniciativa faz parte de um conjunto de visitas a empresas cujas ideias de negócio de desempregados foram aprovadas e financiadas pelo IEM, através do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

O PEED tem sido uma forte aposta do Governo Regional no combate ao desemprego através do estímulo ao empreendedorismo de desempregados que tenham um projecto/ideia de negócio viável.