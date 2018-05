Rita Andrade sublinha diminuição do desemprego no Dia do Trabalhador

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, disse há pouco que o Governo Regional tem procurado criar as melhores condições de investimento e de incentivos ao tecido empresarial com a implementação de políticas nas áreas do emprego “que se têm revelado eficazes e são motivo de grande satisfação”, reforçando com o facto da taxa de desemprego estar a diminuir desde 2015, passando de 15,8 para 8,9%.

As declarações foram feitas à margem da Homenagem ao Trabalhador Madeirense que decorreu, como habitualmente com uma deposição de flores, junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, na Avenida Sá Carneiro.

A secretária regional disse ainda que a economia está a funcionar, porque há mais trabalho e mais famílias com rendimentos.

Rita Andrade aproveitou também para destacar os serviços de excelência na Hotelaria proporcionado pelos mais de 6 mil trabalhadores e o facto de estarmos com um clima de paz social neste sector tão relevante. “No país somos a única Região a atingir os 600 euros de salário mínimo neste sector”, disse. Já sobre a precariedade no emprego, alegou o cumprimento da legislação.