Ribeira Brava prepara São Pedro e época balnear

Esta semana está a decorrer o processo de regularização da praia em frente à Vila da Ribeira Brava.

Este espaço foi fustigado pela forte agitação marítima do início de Março, sendo que a autarquia da Ribeira Brava intervém naquela área com objectivo de garantir todas as condições necessárias à realização de actividades lúdicas e desportivas, garantindo a recolocação do campo de areia.

A realização destes trabalhos justifica-se ainda mais, tendo em conta o aproximar do Grande Arraial de São Pedro, uma vez que é ali que se dá a colocação de barracas, onde as pessoas, por tradição, consomem a espetada no calhau. Também será aqui montado o palco onde actuarão os artistas Matias Damásio (dia 29 de Junho) e Virgul (a 30 de Junho).

De relembrar que o município da Ribeira Brava é um dos que vai hastear bandeira azul este Verão, estando já a praia do lado Oeste da vila disponível para os banhistas.