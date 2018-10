Ribeira Brava premeia melhores alunos

O município da Ribeira Brava distinguiu hoje os melhores alunos do concelho no ano letivo 2017/ 2018. Ao todo foram 29 os estudantes galardoados, provenientes das 9 escolas do município, desde o primeiro ciclo ao Ensino Secundário. À margem da cerimónia Ricardo Nascimento lembrou o “reforço feito no investimento da autarquia” em termos de apoio à educação, acreditando “que esta é uma via para garantir “melhor qualidade de vida dos jovens do concelho e das suas famílias”, quer atualmente “aliviando algumas despesas”, quer no futuro “garantindo um mais facilitado acesso a uma educação de qualidade, beneficiando assim do que ela proporciona”, referiu o edil ribeira-bravense.

A autarquia da Ribeira Brava garante, anualmente este prémio que destaca os melhores alunos, oferecendo-lhes apoio financeiro, entre os 50 e os 200 euros. Para além desta iniciativa, a Câmara da Ribeira Brava investe anualmente mais de 200 mil euros na educação, garantindo apoios ao nível dos transportes gratuitos para o primeiro ciclo, manuais gratuitos até ao segundo ciclo e material escolar até ao ensino secundário.

A autarquia reforça ainda este ano o apoio aos universitários, com apoios na ordem dos 500 euros e a partir de Janeiro tem já garantido o apoio de 25% nas despesas das famílias com creche e jardins de infância.