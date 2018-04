Ribeira Brava acolhe 2.º Encontro do ‘Roteiro do Emprego’ 18

A Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, realizará amanhã, 24 de Abril, no Salão Paroquial da Ribeira Brava, a 2.ª sessão do ciclo de conferências ‘Roteiro de emprego’18’, entre as 15 e as 17 horas. A sessão de abertura contará com a presença da Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Socias, Rita Andrade, e o encerramento com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

À semelhança da iniciativa realizada em Março no concelho de Câmara de Lobos, que contou com aproximadamente cem desempregados com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos e detentores do 3.º ciclo básico ou secundário, estes encontros pretendem refletir, conjuntamente, sobre questões relacionadas com a empregabilidade e com o mercado de trabalho. A sua importância e relevância, no que ao objectivo final concerne, reside no facto de se pretender facilitar o acesso do maior número possível de desempregados ao mercado de emprego e tão rapidamente quanto possível. Para a prossecução deste objectivo o programa congrega a participação e os testemunhos na primeira pessoa de entidades/convidados que representam três realidades distintas: um empregador, dois autocolocados e um empreendedor.

A sessão começa com um momento motivacional, de forma a sensibilizar os presentes para a mudança, a motivação, a proactividade diária e, ainda, para a assunção de que o sucesso para a inserção profissional depende do plano de empreendedorismo pessoal de cada um(a).

Para finalizar, terá lugar um espaço aberto ao debate onde haverá a possibilidade de serem colocadas questões que os desempregados presentes considerem essenciais.