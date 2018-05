RG3 realiza sessão de demonstração de ruídos amanhã

Num comunicado dirigido aos órgãos de comunicação social, o Major-General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira informa que o Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3) irá realizar uma sessão de demonstração de ruídos, na Carreira de Tiro e no Campo de Futebol, no próximo dia 15 de Maio, entre as 19 e as 22 horas.

A referida sessão, explica a nota, enquadra-se no Programa de Instrução e Treino da Zona Militar da Madeira e envolve disparos e rebentamentos.

Como tal, o aviso destina-se a informar a população para “que a possível intranquilidade da mesma seja minorada”.