RG3 celebra amanhã 25 anos

Realiza-se no dia 4 de Outubro, pelas 11h20, a cerimónia militar comemorativa do 25.º Aniversário do Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3), criado a 1 de Outubro de 1993.

A cerimónia será presidida pelo Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo.

Programa da Cerimónia Militar:

10h45 – Chegada das entidades convidadas

10h50 – Chegada do Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira (AE)

11h20 – Cerimónia Militar:

- Continência das Forças em Parada à AE;

- Integração do Estandarte Nacional;

- Cerimónia de Homenagem aos Mortos;

- Alocução alusiva à cerimónia (Comandante do RG3)

- Imposição de condecorações;

- Desfile das Forças em Parada.