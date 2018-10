Revolução na Educação sugerida pelo Tribunal de Contas “parece um estudo encomendado”

Para o presidente do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira “parece um estudo encomendado” a revolução na Educação sugerida pelo Tribunal de Contas (TdC), que hoje faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias.

“Ainda que não seja, cheira a estudo encomendado”, reagiu António Pinho. Apesar de admitir que o TdC não faz estudos a pedido, ainda assim manifesta alguma desconfiança com o teor da notícia, que diz ter lido apenas na diagonal. O suficiente para perceber o alcance do relatório do TdC sobre a Educação na RAM.

“Sinceramente acho estranho”, sustentou, referindo-se às conclusões do TdC, que entre outras consequências, estima que até 2029 as necessidades de pessoal docente possam implicar a diminuirão de 1.600 professores no activo

“Espero que não passe de uma má análise, mas o que me faz mais confusão é o TdC, aparentemente, parece que sugere formas de atingir fins. Não conheço as competências ao pormenor do TdC, mas acho que não são essas as suas competências e acho também que o TdC está-se a basear num estudo futurológico”, criticou.

Surpreendido com a notícia e mais ainda com a origem da mesma, António Pinho considera a avaliação “precipitada” e uma intromissão da instituição suprema de fiscalização e controlo de dinheiros e valores públicos de Portugal.

“Não percebo por que é que o TdC se imiscui nesta matéria. A parte financeira ainda vá que não vá, agora fazer futurologia sobre a diminuição de natalidade e daquilo que pode vir a acontecer com a diminuição do número de alunos, já me parece um pouco ‘meter a foice em seara alheia’. O TdC pode e deve fiscalizar se está-se a gastar muito dinheiro por isto e por aquilo, agora estar a sugerir fusão de escolas ou a maneira como se há-de chegar lá, parece-me que isso já cabe ao governo“, sustenta.

Acrescenta ainda que “o TdC só tem de fazer avaliação se gastou muito, se gastou pouco, se gastou bem ou se gastou mal. Não pode se substituir ao governo na forma como se há-de chegar a determinados objectivos, ainda que eles sejam necessários, eventualmente”.

Para este dirigente sindical, as conclusões do TdC não são para levar a sério, por entender que só podem ter resultado de uma avaliação feita “no âmbito da ‘bola de cristal’” tal e qual “as previsões da Maya”, comparou, com ironia.

De resto, compara-o a “aquele estudo que surgiu recentemente sobre os salários dos professores portugueses em comparação com os congéneres europeus e por aí fora, que também assentavam em premissas que não eram reais”, concretizou.