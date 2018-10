Retirada de competências a Idalino Vasconcelos aprovada com o voto do próprio autarca

A vereação da Câmara Municipal do Porto Santo aprovou, esta manhã, por unanimidade, a revogação da delegação de competências no presidente do município, Idalino Vasconcelos. As propostas, apresentadas pela oposição, visavam a anulação da delegação de competências no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, contratação pública e administração. A Câmara do Porto Santo tem dois vereadores do PSD - presidente e vice-presidente da câmara -, dois do PS e um do movimento Mais Porto Santo.

O chefe de gabinete de Idalino Vasconcelos, Élvio Sousa, destaca o facto de os dois autarcas do PSD, que governam a câmara, terem votado a favor das propostas por considerarem que reflectem a vontade do eleitorado, expressa nas eleições do ano passado.

“O presidente e o vice-presidente entendem que estas decisões devem ser do órgão da câmara”, sublinha. O PSD governa em minoria e, por isso, todas as decisões das áreas referidas passam a ter de vir à reunião quinzenal da câmara.

“Terá de haver entendimento entre todas as partes. O que se entende é que a democracia fala mais alto e a vontade do povo ditou este quadro político”, refere o chefe de gabinete.

Élvio Sousa reconhece que com esta decisão da vereação, algumas decisões possam “demorar mais” porque a câmara tem reuniões quinzenais.

Questionado sobre a governabilidade do município, garante que está salvaguardada e que o executivo terá de apostar “no diálogo”, uma vez que as propostas terão de passar pelo “escrutínio de todos”.

“O presidente e o vice-presidente estão conscientes desta realidade desde que foram eleitos”, sublinha.

Élvio Sousa assegura que Idalino Vasconcelos irá cumprir o mandato de quartro anos para o qual foi eleito e que fará, a no dia 20 deste mês, o balanço a um ano na autarquia.

As decisões de hoje na Câmara do Porto Santo “são uma consequência da democracia que o o presidente concorda e subscreve”.

A delegação de competências tinha sido aprovada, em Dezembro do ano passado, com o voto favorável do vereador do Mais Porto Santo, António Castro.