Ressonâncias disparam para o sector privado

A comparticipação e os reembolsos de valores pagos pelas ressonâncias magnéticas custaram ao IASAÚDE 1,1 milhões de euros em 2016. O aumento da despesa face a anos anteriores deve-se à opção política de voltar a abrir aos privados a realização de exames, mesmo que prescritos no sector público. As despesas com as análises também aumentaram. Este é o tema maior da edição de hoje do DIÁRIO.

Na Madeira, os monumentos não têm tabelas para utilização. Há poucos espaços do património regional disponíveis para festas e eventos. A falta de regulamentação impede a cedência a terceiros. Um tema para ler em duas páginas.

O destaque fotográfico da primeira página do DIÁRIO vai para a ‘Noite do Mercado’ que é cada vez mais concorrida. Milhares encheram as artérias que circundam o Mercado dos Lavradores.

‘ Trapezista ‘sem amarras’ regressa às origens 23 anos depois’ e ‘2,2 milhões para rede de abastecimento no Curral das Freiras’ completam os destaques de primeira página, nesta véspera de Natal.