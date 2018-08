Respostas aos pedidos de abono demoram mais de 4 meses

A presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Augusta Aguiar, tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, revela, numa nota de imprensa enviada à redacção, que o tempo médio de resposta aos pedidos é de 4 meses e 18 dias no que se refere ao Abono de Família Pré-Natal, e de 4 meses e 27 dias no que se refere ao Abono de Família para crianças e jovens, no ano em curso.

“São dados estatísticos, retirados à data de hoje, dia 7 de Agosto, do Sistema de Estatísticas da Segurança Social, com a evolução dos tempos médios entre a entrada do último documento obrigatório e o deferimento dos requerimentos de Abono de família e Abono de Família Pré-Natal”, aponta.

Além disso, afirma que” já se encontram em análise os requerimentos entrados no mês de maio deste ano e que, no passado mês de julho, foram registados e deferidos 993 requerimentos: 428 de Abono de Família Pré-Natal, 437 de Abono de Família e 128 Bonificação por Deficiência”.

Augusta Aguiar refere ainda que, muitas vezes, os processos estão parados por motivos alheios ao Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM ou, na sua grande maioria, pelo facto dos cidadãos requerentes não terem juntado aos requerimentos toda a documentação necessária. E realça o empenho dos trabalhadores que diariamente se esforçam no sentido de dar uma resposta célere e que não comprometa os direitos sociais dos cidadãos.

Acentua que o Instituto já referiu publicamente e reitera que se encontra seriamente empenhado em resolver os atrasos existentes nas prestações em apreço, tendo para o efeito reforçado os recursos humanos necessários e prevendo-se, ainda este ano, um novo reforço de recursos humanos nesta área, medida que tem surtido efeitos positivos, constatando-se que, efectivamente, o tempo de resposta tem vindo a reduzir-se, o que vai de encontro às legítimas expectativas dos cidadãos, ao compromisso que o Governo Regional assumiu nesta matéria, e ao respeito e garantia dos seus direitos que, para o Instituto de Segurança Social da Madeira, constitui um desígnio norteador da sua actuação.