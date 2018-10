Requalificação da lota do Caniçal é para avançar, garante Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apontou este domingo a concretização da obra prioritária para a freguesia do Caniçal - o reperfilamento do porto de pesca –, e assegurou, para breve, a requalificação da lota, contemplando a modernização da infra-estrutura e o reforço do sistema de frio.

Compromisso realizado e a lançar que foi abordado pelo governante durante a terceira edição da Feira do Mar e do Pescador, uma iniciativa da Casa do Povo local em homenagem aos homens do mar, com o apoio do Governo Regional.

Miguel Albuquerque assegurou ainda a atenção do seu executivo às questões que dizem respeito ao quotidiano dos pescadores da Região, por forma a melhorar as suas condições de trabalho.