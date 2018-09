Representante da República apresenta condolências à família de Luís Teles

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira também endereçou as condolências à família do jovem comando falecido na noite passada no Quartel da Carregueira

Em nota enviada pelo seu gabinete, Ireneu Barreto manifesta “o seu pesar pelo falecimento do militar madeirense Luís Teles, do Regimento de Comandos”, escreveu. “À família deste comando, natural de Câmara de Lobos, apresenta sinceras condolências”.

O caso ocorreu às 19h42 de sexta-feira, com o Exército a referir que foram accionados “os procedimentos de emergência médica e as autoridades competentes para averiguar o ocorrido”.