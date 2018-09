Representante da Cáritas da Venezuelana na Região até domingo

“Com o intuito de testemunhar sobre a crise económica e social vivida na Venezuela, bem como tomar conhecimento das dificuldades sentidas pelos migrantes residentes em Portugal”, a Cáritas Portuguesa recebe de 3 a 12 de Setembro a visita da representante da Cáritas da Venezuelana, a irmã Maria José Gonzalez.

No âmbito desta visita e dada a proximidade histórica de emigração entre a R.A.M e a Venezuela, a irmã estará na Região de hoje até domingo (6 a 9 de Setembro), acompanhada do presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca.

De referir que, na passada segunda-feira, a irmã Maria José Gonzalez foi recebida na Presidência da República e pela Secretaria de Estado das Comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

Amanhã a irmã Maria José Gonzalez será recebida em audiência pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e manterá ainda duas reuniões.

A primeira realiza-se, pelas 10h30, com o Director Regional das Comunidades Madeirenses e Migrações, Sancho Gomes, conjuntamente com os órgãos da Cáritas Diocesana do Funchal e o Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo.

Na parte da tarde, pelas 17 horas, reúne na sede da Cáritas Diocesana do Funchal, com o intuito de ilustrar os apoios prestados pela instituição a esta comunidade, contando com os depoimentos do Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo e da presidente da associação VENECOM.

No domingo a irmã é acolhida na Igreja de S. Martinho pelo Pe. Marcos Gonçalves, em representação doBispo D. António Carrilho, seguindo-se a celebração de Eucaristia, cantada pelo grupo de venezuelanos ‘tradiciones’.