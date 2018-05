A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, domingo, durante a manhã, entre as 9h00-13h00, o trânsito terá de ser interrompido no caminho do Pico do Funcho, para reparação da respectiva rede de água, prevendo-se falhas de abastecimento na zona”.

A autarquia agradece a compreensão de todos.