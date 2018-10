Remodelação total da Praça do Peixe

É um dos prjectos que deve avançar já em 2019 e trata-se de mais uma das fases de remodelação do Mercado dos Lavradores, no Funchal. A Praça do Peixe será totalmente remodelada, num projecto que conta com o espaço para uma zona de restauração, um núcleo museológico e uma área para workshops. As bancas de venda também vão ser modificadas. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje e sobre a qual pode descobrir mais na página 3.

Na primeira página damos ainda conta das preocupações com fundos europeus. Os responsáveis das regiões periféricas alertam para os “cortes drásticos” que a Comissão Europeia quer impor. Esta foi uma das questões da reunião que decorreu no Funchal e para a qual o presidente da Câmara Municipal do Funchal não foi convocado. Conheça mais sobre esta polémica na página 5.

Voltando agora os holofotes para a Justiça, saiba que o ex-líder da JSD, José Pedro Pereira, vai novamente a julgamento. Tal como contamos na página 13, o Tribunal da Relação considera que foi mal absolvido, pelo que o caso de burla volta a tribunal.

Já na página 7 abordamos o Orçamento de Estado. Uma vez que esse périplo da República não passa pela Região, o Governo Regional tomará a dianteira e vai passar por cada município a fim de proferir as respectivas explicações sobre o documento.

Por fim, olhamos o desporto e na página 22 falamos sobre o filho de madeirenses que ‘bateu o pé’ ao campeão do mundo de snooker. Conheça Alexander Ursenbacher.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Tenha uma boa sexta-feira e prepare o seu fim-de-semana com o seu DIÁRIO.