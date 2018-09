Regresso às aulas dita lentidão no trânsito

O regresso em pleno às aulas está a provocar abrandamentos em diversas ruas do Funchal, nomeadamente naquelas que servem os estabelecimentos de ensino.

Às 8h da manhã as zonas mais sensíveis eram:

- Avenida do Mar entra a rotunda Sá Carneiro e a rotunda da Autonomia

- Rua da Casa Branca

- Rua Dr. Pita

- Rua das Maravilhas

- Saídas da via rápida no nó da Ribeira do João Gomes, nos dois sentidos, bem como em direcção ao porto do Funchal.

- Estrada da Boa Nova

- Rua Dr. Pestana Júnior

- Largo Severiano Ferraz

Aos condutores, as autoridades aconselham prudência e respeito pela sinalização em vigor, nomeadamente as zonas dedicadas a estacionamento junto às escolas.