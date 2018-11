Região tem 4800 produtos registados com a marca ‘Produto da Madeira’

O Secretário Regional da Agricultura salientou hoje que a Região tem cerca de 4800 produtos registados com a marca ‘Produto da Madeira’. Um número que, segundo Humberto Vasconcelos, demonstra bem a dinamização que a Secretaria e a Direcção Regional têm feito junto dos produtores e transformadores de produtos regionais para adoptarem este selo, cumprindo determinadas regras que lhes dá “qualidade e valor do ponto de vista da sua produção”, sendo certo que o escoamento dos produtos tipicamente madeirenses fazem-se com um valor acrescentado quanto utilizam esta marca.

Humberto Vasconcelos falava na abertura da iniciativa ‘O doce sabor da Festa’ que decorre até domingo no Largo da Restauração, no Funchal, para dar palco a alguns produtos tipicamente regionais especialmente os que ostentam a Marca ‘Produto da Madeira’.

Para o Secretário Regional da Agricultura, este evento inicia a ‘Festa’, uma época que na Madeira é vivida com muita intensidade, e traduz-se numa forma eficaz de promover os produtos regionais, como o mel, o maracujá e os derivados da cana-de-açúcar, como o Rum da Madeira, junto do turismo e da população local.

Recorde-se que além da exposição dos produtos regionais, o evento tem um programa musical através das presenças confirmadas do cantor Ruben Aguiar, durante a noite desta sexta-feira, do grupo D’ Repente, amanhã às 16 horas, da Tuna Universitária da Madeira, amanhã às 18 horas, e do Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António, domingo às 15 horas, bem como actividades dinamizadas pela Câmara de Provadores dos Produtos Agrícolas e Agroalimentares da RAM (AgroSenseLab), com o nome ‘Aromas da Festa’, à qual se juntam demonstrações da doçaria típica da época festiva que se aproxima.