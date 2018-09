Região representada nas jornadas de lançamento do PO-MAC

O Governo Regional fez-se representar, no início desta semana, nas Jornadas de Lançamento da II Convocatória do Programa Operacional Madeira-Açores-Canárias (PO-MAC), que decorreram em Cabo Verde. Coube ao Diretor Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa, Bruno Pereira, assegurar esta representação, num encontro que contou com a presença das Embaixadoras de Portugal e da União Europeia em Cabo Verde, do Diretor Geral dos Assuntos Económicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República de Cabo Verde e dos representantes dos Governos Regionais da Madeira, Açores e Canárias, que intervieram na sessão de abertura.

O objetivo desta reunião é divulgar a II Convocatória e apelar à apresentação de candidaturas por parte das entidades cabo-verdianas. A II Convocatória está aberta até 31 de outubro do corrente ano e tem uma dotação orçamental de 64 milhões de euros.

Paralelamente às jornadas, foram desenvolvidos contactos bilaterais entre as entidades governamentais de Cabo Verde e o Governo Regional da Madeira, nomeadamente nas áreas da Saúde, da Proteção Civil e do Ensino Superior, na sequência dos protocolos assinados anteriormente entre as duas regiões. Ainda no âmbito da referida visita, o Diretor Regional apresentou cumprimentos às Embaixadoras de Portugal e da União Europeia em Cabo Verde.