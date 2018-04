Região rejeitou sistema eficiente de informações sobre o vento

Os constrangimentos causados pelo vento no Aeroporto da Madeira continuam a dar que falar. A notícia que faz manchete na edição deste sábado do DIÁRIO de Notícias revela que em 2000, altura da última ampliação da pista do aeroporto, a Região recusou a instalação de um equipamento mais eficiente na detecção da velocidade do vento. O LIDAR, utilizado em destinos semelhantes à Madeira, permite à torre de controlo dar informações mais precisas aos pilotos sobre a intensidade da turbulência sobre a pista. A ANA não comenta. Ainda sobre aviação, saiba que a Binter já dá como adquirida a linha Madeira-Porto Santo, mas as condições oferecidas pela companhia não estão a deixar os porto-santenses satisfeitos.

A menos de um mês da entrada em vigor do novo regulamento sobre a protecção de dados fique a saber que a Região ainda anda à nora com a legislação em causa. O DIÁRIO falou com três especialistas que chamam a atenção para as muitas fragilidades ainda existentes numa Região que sofre ataques cibernéticos todos os dias.

Na edição deste sábado conheça o novo investimento do grupo King David que vai nascer dentro de dois anos em quase todo o quarteirão ladeado pelas Ruas da Alfândega e dos Murças. Trata-se de um Hotel Urbano de 4 estrelas Premium que resulta de um investimento de 20 milhões de euros e que vai ser gerido pela cadeia espanhola Barceló.

E se estamos a falar de dinheiro, fique também a saber que o Governo Regional já deu cerca de um milhão de euros em cheques de 100 euros a agricultores e bordadeiras.

No dia em que há Muro da Esperança e em que o Casino recebe um concerto de Miguel Araújo, fique também a saber o cartaz musical que vai animar a Festa da Cebola e que Miss D vai actuar no NOS Summer Opening’18.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO de Notícias