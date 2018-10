Região recebe, amanhã, jogo da Selecção Feminina que venceu os Jogos Olímpicos da Juventude

Selecção Nacional de Futsal Feminina sub-19 joga, amanhã, no Pavilhão C.S. Marítimo

A Selecção de Luís Conceição, vencedor dos Jogos Olímpicos da Juventude com a Selecção Nacional Feminina de Futsal sub-19, em Buenos Aires, procura, na Madeira, preparar-se da melhor maneira para a sua participação na primeira edição do Campeonato da Europa de 2019, que decorre em Portugal.

As atletas nacionais defrontarão a Eslovénia às 19:00, esta terça-feira, e às 17:00, na quarta-feira, dia 24 de Outubro. Ambos os jogos vão decorrer no Pavilhão do Marítimo.

Apresentação do plano de actividades do ‘Desporto Escolar’

Esta terça-feira, será apresentado, pelas 11h30, o plano de actividades da Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), que terá lugar na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e que conta com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

O Desporto Escolar engloba um conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objectivos desportivos, desenvolvidas como complemento estruturante da matriz curricular das diversas ofertas educativas e formativas e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha.

Igreja de São Pedro recebe concerto de órgão

O Festival de Órgão da Madeira prossegue, esta terça-feira, com o seu quinto Concerto, na Igreja de São Pedro, no Funchal, previsto para as 21h30. Entrada livre.

“Dar Voz”

Esta terça-feira, decorrerá na Casa de Saúde Câmara Pestana, uma acção de capacitação, intitulada ‘DAR VOZ’, direcionada para as pessoas assistidas do ‘Grupo de Auto-representação’ e outras pessoas de instituições convidadas, nomeadamente da Associação Protectora dos Pobres, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família e Casa de Saúde São João de Deus.

Este evento é promovido pela Plataforma Nacional de Auto-representantes (PNAR), da qual o ‘Grupo de Auto-representação’ da Casa de saúde tem sete membros associados e tem como objectivo capacitar as pessoas com deficiência e /ou doença mental para o exercício dos seus direitos.

Inauguração da Escola Russa da Madeira

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esta terça-feira, pelas 11 horas, participa na inauguração da Escola Russa da Madeira, situada no Funchal, mas precisamente na Rua Dr. Pita, edifício 39.

Resultados do projecto de investigação ‘Assistência Humana Aumentada’

A Câmara Municipal do Funchal apresenta amanhã, entre as 11 horas e as 12h30, na sala da Assembleia Municipal, os resultados obtidos no projecto de investigação ‘Assistência Humana Aumentada’ (AHA).

As actividades de investigação foram enquadradas no projecto de investigação, desenvolvido por uma equipa de investigadores da UMa e do M-ITI, na sequência de um protocolo celebrado entre o Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal.

Este projecto teve como objectivo o desenvolvimento de uma nova geração de soluções tecnológicas baseadas em realidade virtual e aumentada, que vêm optimizar a informação proveniente de sensores cinemáticos e fisiológicos aplicados aos chamados jogos sérios para promover o exercício físico, ou “exergames”.