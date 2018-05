Região pode perder até 60 milhões de euros em fundos comunitários

O vice-presidente regional ruma a Bruxelas no final deste mês para negociar o próximo quadro plurianual para o programa operacional 21-27, mas Pedro Calado lembrou que a Região pode vir a perder entre 40 a 60 milhões de euros, se se confirmarem os cortes de cerca de 7% no Fundo de Coesão e de cerca de 5% na Política Agrícola Comum: “Sejamos muito objectivos: a próxima negociação será muito difícil e complexa. No final deste mês, entre 26 e 28 de maio, estarei em Bruxelas para finalizar esta apresentação, este quadro. Não tenhamos muitas esperanças de que o quadro seja mais favorável do que aquele que foi até ao dia de hoje. Há menos países a contribuir, há mais despesas e há uma inversão da tendência dos sectores estratégicos para os quais a União Europeia acha que é importante contribuir. Ou seja, os problemas das migrações, da segurança e da defesa, vão afectar muito a Política de Coesão e a Política Agrícola Comum”.

Até ao momento, recordou Calado, a Região “beneficiou de cerca de 931 milhões de euros”.

Pedro Calado confirmou o que já havia sido dito na apresentação: “O turismo na Região representa 25% do PIB”. Por isso, esclareceu o governante, “este programa que estamos a fechar, e que estamos também a preparar já o próximo quadro plurianual”, teve um investimento “repartido, sobretudo para o sector do para o turismo, de cerca de 30%”. Pedro Calado sublinhou, que é “muito acima do contributo que o sector do Turismo tem dado ao PIB da Região”.

O vice-presidente do Governo Regional falava ao início da tarde desta terça-feira no Museu da Electricidade, durante a sessão de encerramento do ‘workshop’ “Financiamento para o Turismo, as melhores soluções”, promovido pelo banco Millennium BCP. No encontro, a convite da instituição bancária, estava ainda representada a Confederação do Turismo Português, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial da RAM, a ACIF, e a eurodeputada Claúdia Monteiro de Aguiar.