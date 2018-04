Região disponibiliza programa curricular online para alunos oncológicos

Os estudantes da Região já têm acesso à “Escola Virtual”, a plataforma da Porto Editora que disponibiliza os conteúdos programáticos de todos os níveis de escolaridade para os alunos que, por motivo de doença oncológica, não conseguem assistir às aulas com regularidade. “Vinte alunos na Região que estão a usufruir de mais esta ferramenta para ajudar a que a doença não dificulte o seu processo [escolar]”, declarou o director regional de Educação, Marco Gomes, esta quarta-feira, durante a assinatura do protocolo com a Porto Editora.

A ideia é facultar a plataforma aos estudantes ao abrigo do Regime Especial de Protecção de Crianças e Jovens com Doença Oncológica, identificados pela Direcção Regional de Educação (DRE) e exclusivamente para alunos da Região.

“Faltava-nos uma proposta educativa pedagógica organizada, como é o caso da ‘Escola Virtual que permite que os alunos desenvolvam o programa, os conteúdos, com propostas educativas. Facilita imenso o facto de não serem assíduos na escola. A ideia é proporcionar aos alunos mais esta ferramenta para ajudá-los a ultrapassar as dificuldades que já têm pela doença”, disse o director regional.

Com esta plataforma os alunos madeirenses têm, agora, três opções de apoio virtual ao estudo: a escola online (disponível para todos os alunos, tem actualmente 800 estudantes inscritos), e que conta com um grupo de professores que expõem a matéria e que procuram dar resposta às dúvidas que os alunos colocam, mas que não tem todas as disciplinas; o ensino à distância (protocolo entre SRE e PT) e que possibilita, “aos alunos que estão em casa o acompanhamento de determinadas aulas”; e a recente (na Região, porque esta ferramenta já existe noutros pontos do país há 13 anos) ‘Escola Virtual’: “Faltava-nos um recurso pedagógico e bem elaborado, que permitisse que os alunos trabalhassem todos os conteúdos. Esta plataforma da Porto Editora tem sido excelente. Os professores e alunos têm acesso, de forma gratuita. A plataforma responde de uma forma mais global às necessidades”, reforçou Marco Gomes.