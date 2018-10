Região aumenta pressão sobre Lisboa é a manchete do DIÁRIO deste sábado, dia 13 de Outubro. O Governo Regional solicitou uma reunião com carácter de urgência ao Ministro das Finanças, com o objectivo de exigir a rectificação da comparticipação do executivo central à construção do novo hospital. Saiba tudo na página 15.

Além disso, e ainda dentro desta temática, o CDS quer levar polémica à Assembleia da República. Um assunto para ler na página 14 do nosso matutino.

Hoje, dia em que as atenções estão viradas para a passagem do furacão na Madeira, o DIÁRIO dá conta que os meios estão reforçados para receber o ‘Leslie’, tendo sido cancelados voos, encerrados acessos à frente-mar, condicionadas estradas, adiados eventos e havido um reforço de bombeiros nas corporações.

O nosso matutino relata ainda que as autoridades asseguram que os dispositivos de prevenção estão accionados para enfrentar o furacão, que pode provocar ventos até 130 km/h e ondas com 10 metros de altura e que todos os municípios emitiram alertas à população. Saiba mais sobre o que está previsto para este dia, nas páginas 2 e 4.

Leia também na edição deste sábado, mais precisamente na página 7, que o ministro Pedro Marques não responde à Assembleia Legislativa e, na página 13, que o PSD confirma directas em Dezembro e congresso em Janeiro.

O DIÁRIO relata ainda, na página 19, que o fisco espanhol devolve 2 milhões a Ronaldo.

Isto e muito mais para ler na edição deste sábado. Boa leitura.