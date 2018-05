Redução de 50% de infecções anunciada no Hospital

A Madeira está de parabéns, disse esta manhã o secretário regional da Saúde, feliz com os resultados conseguidos no campo da redução das infecções. Pedro Ramos, na abertura da Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos, que decorreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, felicitou a equipa pela redução na ordem dos 50% das infecções no trato urinário, das infecções respiratórias e das infecções associadas aos cuidados de saúde. A diminuição foi conseguida pelo empenho dos profissionais, mas também porque a Região estava com níveis muito altos, reconheceu o também médico. “Se conseguimos baixar na ordem dos 50%, é sinal que os nossos valores estavam elevados, não estávamos a cumprir com algumas das recomendações”.

Desde 2015 houve um empenho nesta área e os resultados começam a aparecer. A Madeira foi inclusive escolhida para participar no programa a nível nacional pela Fundação Calouste Gulbenkian, referiu o secretário, “porque tínhamos um programa e porque estávamos a cumprir com todas as recomendações epidemiológicas exigidas naquele momento”. Pedro Ramos referiu ainda o prémio recebido ontem pela direcção do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira – SESARAM das mãos do Presidente da República, Marcelo de Sousa, como motivo de orgulho.

No futuro, o secretário acredita que o combate às infecções será mais fácil. Mas recordou que a responsabilidade da saúde recai também no utente e que menos infecções significam poupança para a Saúde na Madeira.

Na intervenção, o secretário elogiou a equipa, referindo que com pessoas motivadas os resultados aparecem. Recordou que é importante que os resultados sejam “visíveis, detectáveis, reconhecíveis”, daí a importância também da sua divulgação.

A Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos decorre até quinta-feira. Este ano o programa foca-se na prevenção da sepsis nos cuidados de saúde. Inclui conferências no Hospital Dr. Nélio Mendonça e actividades nos Centros de Saúde e na Rede Regional dos Cuidados Continuados, assim como acções de sensibilização nas escolas e lares.