Rede Europeia Anti-Pobreza passa a ter representação na Madeira

“A pobreza não tem partidos”, afirmou o padre Agostinho Joaquim Moreira, presidente nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza que, a partir de agora, passa a ter uma representação permanente na Madeira.

O protocolo, entre EAPN (European Anti-Poverty Network) e a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais foi assinado, esta tarde, no Salão Nobre do governo regional. O executivo vai disponibilizar apoio para a instalação da EAPN num espaço no Bairro do Hospital.

No combate á pobreza, sublinha Joaquim Moreira, “o que está em causa é a qualidade da democracia e o respeito pela dignidade humana”. Dignidade que também implica salários mais justos porque, lembra, uma parcela muito significativa dos pobres, em Portugal, “são pessoas que têm trabalho”.

Mais “justiça na distribuição da riqueza”, nomeadamente ao nível do Orçamento de Estado, é uma das prioridades no combate á pobreza

A secretária regional, Rita Andrade, destacou a importância do trabalho que tem sido desenvolvido em conjunto com instituições particulares de solidariedade social e a importância de a Madeira passar a estar integrada “num grande projecto europeu” de combate à pobreza. “Sozinhos não chegamos a lado nenhum”, garante.