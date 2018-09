Rede Electrão premeia Banco Alimentar da Madeira com dois mil euros

A Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, gestora da Rede Electrão, premiou o Banco Alimentar da Madeira com 2.000€ pela recolha de 400Kg de pilhas usadas, no âmbito da 2.ª edição da campanha ‘Electrão Pilhas – Pilhas por Alimentos’.

Decorrida durante seis meses, a campanha contou com a participação de vários Bancos Alimentares do país e Instituições de Solidariedade Social por estes apoiadas, que se transformaram em locais de recolha de pilhas e acumuladores usados.

O Banco Alimentar de Setúbal foi o grande vencedor de 4.000€ pela recolha 700Kg de resíduos de pilhas, seguido pelo Banco Alimentar do Funchal, com um prémio de 2.000€ pela recolha de 400Kg de resíduos, e pelo Banco Alimentar de Aveiro, premiado com 1.500€ pela recolha de 330Kg de pilhas usadas.

“Esta campanha permite-nos estar mais próximos das comunidades locais, apelando à sua solidariedade para com as instituições que desempenham uma acção fundamental na sociedade, e incentivando cada um a desempenhar o seu papel na conservação do ambiente ao adoptar bons hábitos de reciclagem” refere Pedro Nazareth, Director-Geral da Amb3E.

A ENTRAJUDA como parceira da Amb3E na reutilização de equipamentos eléctricos usados e promotora da campanha Pilhas por Alimentos, irá também ser premiada com 2.000€ pelos resultados globais da campanha atingidos.