Rede de dados mais rápida e avançada chega à Madeira

A tecnologia 4.5G chega à Madeira, uma rede de dados mais rápida e a mais avançada do país.

Nos últimos quatro anos a NOS investiu 30 milhões de euros na Madeira e, agora, a nova aposta da empresa de telecomunicações também é na Região.

Por causa disso, esta quinta-feira de manhã, o Centro de Congressos da Madeira está a ser palco da apresentação da aposta, na dianteira tecnológica, da operadora de telecomunicações.

No Centro de Congressos, além da equipa da NOS Madeira, já falou Miguel Almeida e Jorge Graça, CEO e administrador da empresa-mãe, que viajaram até à ilha para dar a conhecer o projecto. José Carmo, reitor da Universidade da Madeira, também discursou no âmbito de um novo protocolo entre a UMa e a NOS.

Entre as novidades está ainda o investimento da rede móvel nos túneis madeirenses.

Quem também acabou de discursar foi o Presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque saudou o investimento da empresa na Madeira e relevou outras novidades do dia: a assinatura de um protocolo (através de uma empresa subsidiária da Electricidade da Madeira) - que já demos conta nesta edição digital - para a instalação de um cabo submarino entre a Madeira e o continente, uma “auto-estrada digital e uma emancipação tecnológica” que “vai permitir baixar os preços e fazer com que sejam os mesmos do continente”. O protocolo para a instalação do cabo submarino foi assinado na manhã desta quinta-feira, “um investimento que vai iniciar-se já em setembro deste ano”.