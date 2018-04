Recuperação da casa na Quinta Jardins do Imperador e criação do Museu do Romantismo com início em 2019

Foi com a terceira edição do ‘Monte do Imperador’, promovida pela Junta de Freguesia do Monte, que a Quinta Jardins do Imperador reabriu hoje ao público, uma iniciativa com música, jogos tradicionais, passeios de rede e a cavalo. Os jardins foram cuidados, no próximo ano o Governo Regional deverá dar início às obras de recuperação da casa e à construção no local do Museu do Romantismo. Segundo Susana Prada, que esteve no local, será também lançado um concurso público para explorar uma cafetaria de apoio ao espaço.

“Uma quinta tão magnífica como esta é, era uma pena estar fechada”, começou por dizer a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, para falar dos trabalhos realizados depois dos incêndios de 2016 para recuperar os cerca de 4 hectares de jardins. A quinta foi limpa, as plantas invasoras foram retiradas, as árvores cuidadas e melhorada a colecção de rosas. Foram também recuperados caminhos. O objectivo foi permitir que o público pudesse o começar logo a usufruir do espaço. A segunda fase será a recuperação da casa e a criação do Museu do Romantismo, adiantou Susana Prada. “Está a ser feito o projecto e contámos que a obra comece em 2019.”

Com entrada livre e um programa especial, muitas pessoas aproveitaram o domingo para visitar o local emblemático, muitas delas mesmo da freguesia, pessoas que conheceram a quinta em outros tempos e quiseram vê-la de cara lavada. Neste dia especial ao verde e à paisagem privilegiada juntou-se um programa com música e dança.

Aos domingos e feriados o espaço vai estar aberto gratuitamente e a ideia é enriquecê-lo em termos de oferta com outras actividades. “Não queremos isto só um espaço aberto para visitar os jardins”, assumiu Idalina Silva, a presidente da Junta, que não estando à frente da gestão da Quinta, tem planos para ela. “Nós temos recebido na Junta de Freguesia propostas de artistas que estariam interessados em realizar aqui eventos”. A junta está a fazer um levantamento das para entregar no Instituto das Florestas, nomeadamente para fazer no Verão concertos de música clássica ou outros. “Aqui é a defesa da freguesia”, esclarece. “Apesar de não gerir, de não ter nenhuma ligação directa, mas é sempre alertar as instituições responsáveis pela sua gestão e pela sua recuperação para que isto continue a ser cada vez mais valorizado.”

Este ano participaram mais pessoas no ‘Monte do Imperador’. A organização não tem números, não foram contabilizadas as entradas, mas Idalina Silva refere um movimento constante ao longo do dia, com muitas pessoas a circular. Do outro lado, pelo menos 200 ajudaram a concretizar a festa.