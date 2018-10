Recolha de lixo marinho associada à Conferência das Regiões Marítimas

46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa ‘sai’ amanhã da sala do Centro de Congressos da Madeira para incluir como programa complementar uma acção de limpeza da praia junto à Avenida do Mar, mais precisamente em frente à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). A ‘Beach Clean-Up in Madeira’ tem início pelas 10 horas. Vai contar com a presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.

A iniciativa pretende sensibilizar para a limpeza das praias (lixo marinho) e, em particular, para a recolha de plásticos. O convite estende-se a todos os que queiram juntar-se à iniciativa, estando para já garantida a presença de alunos do Curso de Gestão Ambiental da Escola Secundária de Jaime Moniz, de elementos que integram a Conferência, e da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Promovida pela Secretaria através da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, a ‘Beach Clean-Up in Madeira’ conta com a parceria do Canning-Clode Marine Lab, parceiro do projecto ‘Clean Atlantic’ que trabalha precisamente a questão do lixo marinho.