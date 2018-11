Recolha de alimentos da Cruz Vermelha rendeu 7.200 kgs de produtos alimentares

A recolha de alimentos levada a cabo no passado fim-de-semana, 27 e 28 de Outubro, pela Delegação Regional da Cruz Vermelha Portuguesa, em todas as lojas do grupo Sonae na Madeira rendeu cerca de 7.200Kgs de produtos alimentares diversos que serão distribuídos a partir da próxima semana.

“A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa agradece a todos quantos, uma vez mais, depositaram a sua confiança no trabalho da Instituição, em especial a todos os voluntários envolvidos que, durante estes dois dias, foram incansáveis no cumprimento desta missão e foram o rosto da Instituição”, salientou o presidente da delegação, Manuel Rui Nunes.