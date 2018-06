Rancho Folclórico de Coimbra recebido na Câmara Municipal do Funchal

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu ontem, ´7 de Junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Rancho Folclórico e Etnográfico Moleirinhas de Casconha, proveniente de Coimbra, que se encontra no Funchal para participar na ‘III Noite de Folclore de Santo António’, evento integrado nas festas deste ano da freguesia de Santo António.

Miguel Silva Gouveia aproveitou a oportunidade para enaltecer “a riquíssima cultura que este grupo transporta consigo, há já cerca de 60 anos. Este tipo de intercâmbios culturais e sociais são uma forma privilegiada de estimular as boas relações que o Funchal faz questão de manter, neste caso, com o Município de Coimbra.”

Este é o segundo ano consecutivo que o Funchal recebe “de braços abertos” este rancho, e é mais uma oportunidade para “convivermos e absorvemos um pouco mais da sua cultura e tradições que, apesar de diferentes das nossas, reflectem muito daquela que é a hospitalidade portuguesa.”

O autarca aproveitou ainda para relembrar e gratificar Manuel Machado, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, pela sua recepção na cidade, aquando das reuniões decorridas entre ambos, no mês passado.