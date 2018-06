Num comunicado dirigido à comunicação social, o Gabinete da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas reagiu ao anúncio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) de que três pontes históricas da cidade, a Ponte de São Paulo, a Ponte Nova e a Ponte de São Manuel, foram classificadas como de Interesse Municipal.

“Mais uma vez, vem a autarquia do Funchal, através de uma notícia muito bem produzida, abordar o processo relativo às pontes históricas de algumas ribeiras do Funchal. Como já vem sido hábito, sem o mínimo respeito pela verdade dos factos”, começa por referir a nota.

“Como é do conhecimento público, a Câmara acordou tarde e a más horas neste processo. O Governo Regional é que deliberou sobre manutenção da Ponte Nova e da Ponte da Cabouqueira, através das alterações introduzidas aos projectos de regularização, tanto da Ribeira de Santa Luzia como da Ribeira de São João e, muito antes, de qualquer intenção de classificação de interesse municipal. Disso deu conhecimento à CMF, em processo enviado a 07/05/2017 (ofício nº: 755 da SRAPE) e, mais recentemente, a 24/04/2018 e 04/06/2018 (ofícios nº. 1906 e 2440 da SREI), pelo que se prova que as declarações do vereador Bruno Martins, esta tarde, são mal-intencionadas ou revelam impreparação. O município, neste processo, não foi mais do que uma força de bloqueio, ao impedir a conclusão da reabilitação da Ponte Nova com um embargo ilegal e pueril. Agora, na perspectiva de um desfecho menos nobre, relativamente ao processo instaurado no tribunal pelo Governo Regional, a autarquia, vestida com pele de cordeiro, tenta uma fuga para a frente, com a montagem de uma ilusão, que tenta ‘vender’ aos seus munícipes”, explica o comunicado.

“Quem salvou a Ponte Nova e Ponte da Cabouqueira foi o Governo Regional. A Câmara do Funchal apenas contribuiu com ruído e burocracia mal-intencionada”, remata.