Quase três dezenas de deportações

A Região recebeu só no último ano 11 madeirenses forçados a regressar a casa depois de terem cometido delitos criminais em Inglaterra. Mas há casos dos Estados Unidos e da África do Sul. O número de deportações está a preocupar as autoridades portuguesas.

Este é o grande destaque da edição de hoje do DIÁRIO, que tem como fotos principais o arranque no Mundial Rússia 2018 e o treino da selecção portuguesa, que entra hoje em campo frente à Espanha, a braços com uma crise provocada pela saída do seu treinador. Os olhos estão virados para Cristiano Ronaldo e companhia.

Hoje é o Dia Mundial do Vento e nós fomos perceber de que forma ele é utilizado nas energias renováveis, para além de provocar os habituais constrangimentos no aeroporto.

Nota também, nesta edição, para a indignação do PS de Câmara de Lobos por causa das taxas praticadas nos cemitérios do concelho.

A Câmara do Funchal aprovou, por unanimidade, na sua reunião semanal, a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro, ao DIÁRIO, fundado a 11 de Outubro de 1876. A insígnia vai ser entregue no próximo Dia da Cidade. Nós agradecemos.

